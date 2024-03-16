NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş çıkış hedefiyle Antalyaspor karşısında: İlk 11 belli oldu

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, iki haftalık galibiyet hasretine son vermenin peşinde. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Beşiktaş çıkış hedefiyle Antalyaspor karşısında: İlk 11 belli oldu

, 'de çıkış arıyor.

Siyah-beyazlılar 30. hafta maçında Sergen Yalçın yönetimindeki Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku cezalı.

Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati'nin de sakatlıkları sürüyor.

Beşiktaş geçen hafta Gaziantep yenilgisiyle üçüncülük yarışında yara almış, Trabzonspor'un 3 puan gerisinde kalmıştı.

Bitexen Antalyaspor da son lig maçında Rams Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi.

Akdeniz ekibi haftaya 8. sırada girdi.

Beşiktaş ile Antalyaspor bu sezon 3. kez karşılaşacak. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı Akdeniz ekibi 3-2 kazandı. Türkiye Kupası son 16 turundaysa siyah beyazlılar 2-1'lik galibiyetle tur atladı.

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın 840 gün sonra Dolmabahçe'ye dönecek.

Beşiktaş son şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Yalçın yönetiminde kaldırmıştı.

Tüpraş Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak, mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.

İLK 11

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih

Bitexen Antalyaspor: 

Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Streek, Veysel

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;