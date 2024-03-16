Beşiktaş çıkış hedefiyle Antalyaspor karşısında: İlk 11 belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış arıyor.
Siyah-beyazlılar 30. hafta maçında Sergen Yalçın yönetimindeki Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku cezalı.
Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati'nin de sakatlıkları sürüyor.
Beşiktaş geçen hafta Gaziantep yenilgisiyle üçüncülük yarışında yara almış, Trabzonspor'un 3 puan gerisinde kalmıştı.
Bitexen Antalyaspor da son lig maçında Rams Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi.
Akdeniz ekibi haftaya 8. sırada girdi.
Beşiktaş ile Antalyaspor bu sezon 3. kez karşılaşacak. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı Akdeniz ekibi 3-2 kazandı. Türkiye Kupası son 16 turundaysa siyah beyazlılar 2-1'lik galibiyetle tur atladı.
Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın 840 gün sonra Dolmabahçe'ye dönecek.
Beşiktaş son şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Yalçın yönetiminde kaldırmıştı.
Tüpraş Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak, mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.
İLK 11
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih
Bitexen Antalyaspor:
Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Streek, Veysel
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