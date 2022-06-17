Beşiktaş, Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini yeniledi

Haberler - Ntvspor - DHA 17.06.2022 - 20:14 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 20:25
Beşiktaş Kulubü, 18 yaşındaki oyuncunun 2023’te bitecek kontratını 2025’e uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcu ile bir araya geldi.
Çebi, 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek Emirhan İlkhan'a başarı dileklerinde bulundu.
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım ile 12 maça çıktı, 2 gol attı.