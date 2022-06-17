Beşiktaş, Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş Kulubü, 18 yaşındaki oyuncunun 2023’te bitecek kontratını 2025’e uzattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcu ile bir araya geldi.



Çebi, 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek Emirhan İlkhan'a başarı dileklerinde bulundu.



Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım ile 12 maça çıktı, 2 gol attı.