Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda final iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
GALİP GELİRSE SERİ ÜÇÜNCÜ MAÇA UZAYACAK
Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak.
Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.
Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
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