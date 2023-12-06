Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı: İşte bilet fiyatları

Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri bu akşam satışa sunuldu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin bu akşam saat 20.00'den itibaren satışa çıkarılacağı bildirildi.



Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.



Karşılaşmada ev sahibi takım tribününden sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.



Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:



Loca 162: 22 bin 500 lira



VIP 100: 17 bin 500 lira



VIP 101-126: 15 bin lira



1. Kategori: 1.720 lira



102-125 Blok: 1.600 lira



2. Kategori: 1.360 lira



3. Kategori: 1.120 lira



4. Kategori: 960 lira



5. Kategori: 880 lira



415-416 Blok: 880 lira



414-417 Blok: 800 lira



6. Kategori: 760 lira



413-418 Blok: 720 lira



7. Kategori: 360 lira



8. Kategori: 340 lira

