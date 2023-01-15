Beşiktaş, Francisco Montero'nun ayrılığını duyurdu

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Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.



Alman ekibi ayrıca istediği takdirde 2022-2023 sezonu sonunda 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero'yu kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.



Siyah-beyazlı ekipten Montero'nun geçici transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer veril