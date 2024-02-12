Beşiktaş, Kayseri'de takıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanışında Kayserispor'a konuk oldu.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.
Beşiktaş sahada 2 puan bırakırken, Kayserispor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Muci ilk kez 11'de başlayarak sahaya çıktı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikası kartsız ve golsüz geçildi
28' Beşiktaş yeni transfer Muci ile gole yaklaştık, şutu kaleci Bilal kurtardı
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' İkinci devre başladı
52' Kayserispor'un topu Cardoso'nun vuruşunda direkten döndü
64' Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldı. Top kalecide kaldı.
90' Karşılaşma sona erdi
TAKIMLARIN İLK 11'LERİ
Kayserispor: Bilal, Arif, Mehmet Eray, Jeanvier, Carole, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Bourabia, Nazın, Boa Morte
Beşiktaş: Mert; Onur, Necip, Worrall, Zaynutdinov, Amartey, Muci, Gedson; Muleka, Cenk ve Semih.
EKSİKLER
Tedavileri süren Rashica, Tayfur Bingöl, Ghezzal, Salih, Aboubakar ve Svensson'un yanı sıra, Afrika Kupası'ndaki son maçına cumartesi günü çıkan Masuaku ise kafilede yer almadı.
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