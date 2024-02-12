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Beşiktaş, Kayseri'de takıldı

Beşiktaş, haftanın kapanışında Kayserispor'a konuk oldu. 90 dakikası golsüz sonuçlanan mücadelede takımlar puanları paylaştı.

Beşiktaş, Kayseri'de takıldı

, Trendyol Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanışında 'a konuk oldu. 

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. 

Beşiktaş sahada 2 puan bırakırken, Kayserispor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı. 

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci ilk kez 11'de başlayarak sahaya çıktı. 

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikası kartsız ve golsüz geçildi

28' Beşiktaş yeni transfer Muci ile gole yaklaştık, şutu kaleci Bilal kurtardı

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci devre başladı

52' Kayserispor'un topu Cardoso'nun vuruşunda direkten döndü

64' Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldı. Top kalecide kaldı. 

90' Karşılaşma sona erdi

Beşiktaş, Kayseri'de takıldı - 1

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Arif, Mehmet Eray, Jeanvier, Carole, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Bourabia, Nazın, Boa Morte

Beşiktaş: Mert; Onur, Necip, Worrall, Zaynutdinov, Amartey, Muci, Gedson; Muleka, Cenk ve Semih.

Beşiktaş, Kayseri'de takıldı - 2

EKSİKLER

Tedavileri süren Rashica, Tayfur Bingöl, Ghezzal, Salih, Aboubakar ve Svensson'un yanı sıra, Afrika Kupası'ndaki son maçına cumartesi günü çıkan Masuaku ise kafilede yer almadı. 

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