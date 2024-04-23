Beşiktaş kupada Ankaragücü'ne konuk oluyor (Beşiktaş'ın muhtemel 11'i)

Beşiktaş'ta hedef Ziraat Türkiye Kupası...
Siyah beyazlılar, son olarak şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda 10. kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nın yarı finali ilk maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor.
5 EKSİK
Beşiktaş'ta Tedavileri süren Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl ve Bahtiyor Zaynutdinov kafilede yer almadı.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Ersin- Svensson, Worral, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muci, Rashica, Muleka
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Maç ATV kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Rövanş mücadelesi ise 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
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