Beşiktaş kupada Ankaragücü'ne konuk oluyor (Beşiktaş'ın muhtemel 11'i)

Beşiktaş'ta hedef Ziraat Türkiye Kupası...



Siyah beyazlılar, son olarak şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda 10. kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nın yarı finali ilk maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor.

5 EKSİK

Beşiktaş'ta Tedavileri süren Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl ve Bahtiyor Zaynutdinov kafilede yer almadı.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin- Svensson, Worral, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muci, Rashica, Muleka

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Maç ATV kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.



Rövanş mücadelesi ise 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

