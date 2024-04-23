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Beşiktaş kupada Ankaragücü'ne konuk oluyor (Beşiktaş'ın muhtemel 11'i)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor. İşte kritik mücadele öncesi ayrıntılar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş kupada Ankaragücü'ne konuk oluyor (Beşiktaş'ın muhtemel 11'i)

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Siyah beyazlılar, son olarak şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda 10. kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nın yarı finali ilk maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor.

5 EKSİK

Beşiktaş'ta Tedavileri süren Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl ve Bahtiyor Zaynutdinov kafilede yer almadı.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin- Svensson, Worral, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muci, Rashica, Muleka

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Maç ATV kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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