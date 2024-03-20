Beşiktaş milli arada 2 hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş, milli maç arasında 23 Mart'ta Karadağ ekibi Buducnost, 28 Mart'ta da Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, milli maç arasında iki hazırlık maçı yapacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Trendyol Süper Lig’den Fatih Karagümrük ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde hazırlık maçında karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçlarının programı şöyle:



23 Mart Cumartesi

16.00 Beşiktaş - Buducnost



28 Mart Perşembe

16.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük