Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, 19 Nisan Cuma günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Ankaragücü maçı, 19 Nisan Cuma günü saat 19:00'da oynanacak.



Mücadele, beIN Sports 1'de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.



BEŞİKTAŞ 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.



Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.



SERDAR TOPRAKTEPE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK



Beşiktaş, MKE Ankaragücü müsabakasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.



Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin başında bulunduğu 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.



Beşiktaş'ın ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.



BEŞİKTAŞ'TA OYUNCULARIN DURUMU



Siyah-beyazlı takımda MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde birçok oyuncunun durumu netlik kazanmadı.



Yılport Samsunspor ile oynanan son maçta sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok'un, yarın forma giymesi beklenmiyor.



Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun durumu, yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.



Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic ise kadroda yer alamayacak.



MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN 13 YILLIK HASRETİ



Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.



Sarı-lacivertliler, zor zamanlar yaşayan rakibi karşısında deplasmanda galip gelerek Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.