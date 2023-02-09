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Beşiktaş Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, son olarak Kayserispor forması giyen Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı
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döneminde çalışmalarına devam eden , Aboubakar'ın ardından ikinci transferini yaptı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Onur Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli savunmacı, anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş, oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı - 1

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