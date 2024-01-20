Beşiktaş, Pendik deplasmanında farklı kaybetti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.



Pendik Stadı'nda sağanak altında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.



Bu sonuçla ligde 8. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor ise puanını 19 yaptı.



SANTOS YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI



Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk kez mağlup oldu.



Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.



"Kara Kartal", bu sezon ligde ilk kez 4 farklı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'ye 5-0 yenilmişti.



BEŞİKTAŞ, LİGDE 7 MAÇTA 3 VE ÜZERİNDE GOL YEDİ



Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 müsabakanın 7'sinde kalesinde 3 ve üzerinde gol gördü.



Siyah-beyazlı takım, Pendikspor (4-0), Trabzonspor (3-0), Adana Demirspor (4-2), Antalyaspor (3-2), Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa (3-1) maçlarında 3 ve üzerinde gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.



Kara Kartal, Süper Lig'de 784 gün sonra 4-0'lık mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda 27 Kasım 2021'de sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.



PENDİKSPOR, LİGDE 8 MAÇ SONRA KAZANDI



Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'de 8 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.



Ligin 12. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet özlemine Beşiktaş karşısında son verdi.



İstanbul ekibi, sahasında Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek bu sezon 4. galibiyetini aldı ve puanını 19'a çıkardı.

