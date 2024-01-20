Beşiktaş, Pendik deplasmanında farklı kaybetti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
Pendik Stadı'nda sağanak altında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.
Bu sonuçla ligde 8. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor ise puanını 19 yaptı.
SANTOS YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI
Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk kez mağlup oldu.
Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.
"Kara Kartal", bu sezon ligde ilk kez 4 farklı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'ye 5-0 yenilmişti.
BEŞİKTAŞ, LİGDE 7 MAÇTA 3 VE ÜZERİNDE GOL YEDİ
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 müsabakanın 7'sinde kalesinde 3 ve üzerinde gol gördü.
Siyah-beyazlı takım, Pendikspor (4-0), Trabzonspor (3-0), Adana Demirspor (4-2), Antalyaspor (3-2), Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa (3-1) maçlarında 3 ve üzerinde gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.
Kara Kartal, Süper Lig'de 784 gün sonra 4-0'lık mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda 27 Kasım 2021'de sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.
PENDİKSPOR, LİGDE 8 MAÇ SONRA KAZANDI
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'de 8 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.
Ligin 12. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet özlemine Beşiktaş karşısında son verdi.
İstanbul ekibi, sahasında Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek bu sezon 4. galibiyetini aldı ve puanını 19'a çıkardı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
4' Umut Nayir'ın golüyle Pendikspor 1-0 öne geçti
21' Umut Nayir sarı kart gördü
23' Demir Ege'ye sarı kart çıktı
45' İlk yarı sona erdi
56' Onur Bulut sarı kart gördü
70' Pendikspor Halil'in golüyle skoru 2-0'a getirdi
74' Thiam Pendik formasıyla ilk golünü kaydetti, kırmızı-beyazlılar farkı 3'e yükseltti
82' Umut kendisinin 2, takımının 4. golünü attı
90' Maç sona erdi
HAKEMLER
Pendik Stadı'nda oynanan maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Emir Eray Eyisoy üstlendi.
VAR koltuğunda ise Emre Malok oturdu.
EKSİKLER
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamadı.
Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada görev alamadı.
TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?
Beşiktaş:
Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
Pendikspor:
Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil Akbunar, Erencan, Thiam, Umut Nayir.
TAYFUR 6 MAÇ SONRA 11’DE
Siyah-beyazlı ekipte Tayfur Bingöl, 37 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.
Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasındaki son maçta görev alan Tayfur Bingöl, sonrasındaki 5 lig ve 1 kupa maçında 11’de göre alamadı.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart sınırında olan isimlerdi.
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