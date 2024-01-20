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Filenin Sultanları 2024 Milletler Ligi Japonya maçıyla başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

Filenin Sultanları 2024 Milletler Ligi Japonya maçıyla başlıyor

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Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi Japonya maçıyla başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılındaki ilk sınavını Miller Ligi'nde verecek Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan ligin her haftasın 4 karşılaşma oynayacak.

Milli takım, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran'da Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da mücadele edecek.
Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oyna hakkı kazanacak.

Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

1. Hafta (Antalya)

15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

2. Hafta (ABD)

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

3. Hafta (Çin-Hong Kong)

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland
13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya

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