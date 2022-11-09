Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Beşiktaş bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u sahasında ağırlayacak. Serik Belediyespor'u yenerek bir üst tura yükselmek isteyen Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Peki, Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.



Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KUPA MÜCADELESİNE 4. TURDAN BAŞLAYACAK



Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.



Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.

MÜCADELE TEK MAÇ ELEME USULÜYLE YAPILACAK



Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.