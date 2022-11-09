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Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında bu akşam Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u yenerek adını 5. eleme turuna yazdırmak isteyen Beşiktaş, sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

4. eleme turu maçında bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u sahasında ağırlayacak. Serik Belediyespor'u yenerek bir üst tura yükselmek isteyen Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Peki, Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 1

BEŞİKTAŞ KUPA MÜCADELESİNE 4. TURDAN BAŞLAYACAK

Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.

Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.

Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 2

MÜCADELE TEK ELEME USULÜYLE YAPILACAK

Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

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