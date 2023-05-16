Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Altın çamurda da olsa altındır

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Omar Colley, Zeki Dumurkubuz'un Hayat isimli sergisini gezdi.



Güneş, sergide yaptığı açıklamada; "Hayatta çalışmak çok önemli ama nefes alınacak yerler sanat ve spordur. Altın çamurda da olsa altındır. Bazen altın renginde görünen madenler vardır ama altın değildir. Ama biz bunu görebiliyoruz." dedi.



"ASLINDA ORASI ZATEN MARTILARINDI"



Demirkubuz'un tablolarına değinen Güneş; "Bazen Caddebostan'da tek başıma yürüyüş yapıyorum. Yolda martılar oluyor onlara kızıyoruz, 'Ne işin var burada?' diye. Ancak aslında orası zaten onlarındı. Zeki Demirkubuz da bunun gibi mesajlara yer vermiş." sözlerini sarfetti.

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımızın genel kültürünün yüksek olması futbolumuzu da zenginleştirdiğini düşünüyorum. Yetenekler önemli ama güçlü karakterleri ve genel kültürleri ile daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Birlikte yaşıyoruz nerede olursak olalım, ne iş üretirsek üretelim düşüncelerimizi konuşup paylaşmaktan yanayım. Güzel bir sergi olmasını diliyorum."

ADANA DEMİRSPOR MAÇI YORUMU



Adana Demirspor maçını da değerlendiren deneyimli teknik direktör; "Şu an sergideyiz; futbol konuşmak istemiyoruz. Ama sormak istiyorsanız Adana Demirspor ile oynayacağız. İyi bir takım; umarım güzel maç olur. Zor bir maç ama bizim kalan maçları kazanma hedefimiz var." açıklamasında bulundu.

