Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde: İlk 11

Beşiktaş hem çıkışa geçmek, hem de iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.



Siyah beyazlılar Konferans Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Bodo Glimt'i konuk edecek.



Takımın son antrenmanını, seçimde aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.



2 EKSİK VAR



Beşiktaş'ta Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları sürüyor.



Rachid Ghezzal takıma katılsa da ilk 11'de görev yapması beklenmiyor.



Tedavileri tamamlanan Amartey ve Aboubakar'sa hazır.

İLK MAÇI KAYBETTİ

İki takım arasında Norveç'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.



D Grubu'nda Beşiktaş 1 puanla son sırada. 7 puanlı Club Brugge lider, Bodo Glimt ve Lugano'nun 4'er puanı var.



Tüpraş Stadı'nda oynanancak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı saat 20.45'te başlayacak.

İLK 11'LER

﻿Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Bailly, Necip Uysal, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar



Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Berg, Brunstad Fet, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna