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Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e mağlup oldu

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde deplasmanda Ludogorets'e 2-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Avrupa'da ilk yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e mağlup oldu

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Konferans Ligi'nde H Grubu'na 3'te 3 ile başlayan sarı-lacivertliler, Ludogorets deplasmanına çıktı.

'de sakatlıklar ve UEFA listesindeki tercihler nedeniyle 10 eksik bulunuyordu.

Tedavileri süren Fred, Becao, Djiku, King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, UEFA kadrosunda bulunmayan Mert Müldür, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kafilede yer almadı.

Fenerbahçe berabere kalsa bile bitime iki maç kala gruptan çıkmayı garantileyecekti.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Maçın goller 18. dakikada Piotrowski ve 90+2'de Rwan'dan geldi Fenerbahçe, bu sezon ligin ardından Avrupa'da da ilk mağlubiyetini almış oldu.

FENERBAHÇE İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 20 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, her maçta gol atmayı başarırken, 21. karşılaşmada Ludogorets filelerini havalandıramadı.

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