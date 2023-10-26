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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde: İlk 11'ler

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde çıkış arıyor. D Grubu'ndaki ilk 2 maçında galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, saat 22.00'de Bodo Glimt'e konuk olacak. Karşılaşmada ilk 11'ler de belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde: İlk 11'ler

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Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde.

D Grubu'nda ilk 2 maçta 1 puanda kalan siyah-beyazlılar, saat 22'de Bodo Glimt deplasmanına çıkacak.

Mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak.

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Tedavileri süren Amartey, Bailly ve Salih'in yanı sıra, cezalı Rosier de forma giyemeyecek.

Aspmyra Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.

İLK 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronboek, Sorli, Moumbagna, Pellegrino

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana, Amir, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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