Manchester United'da kaleye yeniden David de Gea

Sezon başında milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Manchester United, sözleşmesini uzatmadığı David de Gea ile ilgileniyor. Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitme ihtimaline karşılık bir B planı hazırlığında bulunan Premier Lig devi transfer planıyla futbol gündemine damga vurdu.



İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, 27 yaşındaki kalecinin 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahilleri’nde düzenlenecek turnuvaya gitmesi durumunda ara transfer döneminde kaleci transferi yapmaya karar verdi.



"UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"



Gazete, United'ın geçtiğimiz yaz sözleşmesi sona erdikten sonra gönderdiği David de Gea'yı yeniden transfer etmek istemesini "Utan verici bir u dönüşü" olarak manşetine taşıdı.



United'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan tecrübeli kaleci şuan boşta.

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