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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Onur Bulut yarışı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu Onur Bulut için Beşiktaş devreye girdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Onur Bulut yarışı

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'da kariyerine devam eden Onur Bulut'u (28), Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor.

İki takımda hem Kayserispor’la hem oyuncu tarafıyla görüşmelere devam ediyor.

Bulut, bir takımla anlaşması halinde sezon sonunu beklemeden ara transferde yeni takımına katılmak istiyor.

Sağ bekte görev yapan Bulut, bu sezon Kayserispor forması ile 22 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, geçtiğimiz günlerde Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.

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