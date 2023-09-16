Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.



BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Olağan Divan Kurulu, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlarken toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporunun arzı, yönetim kurulu çalışmalarının açıklanması, raporların müzakeresi ele alınacak.



BORÇ AÇIKLANDI



Bu arada Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs tarihli toplam borcu 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olarak açıklandı.

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