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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün borcu 2023 yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklandı. Kulübün borcu 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olarak duyuruldu.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

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Kulübü'nün 2023 yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Olağan Divan Kurulu, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlarken toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporunun arzı, yönetim kurulu çalışmalarının açıklanması, raporların müzakeresi ele alınacak.

BORÇ AÇIKLANDI

Bu arada Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs tarihli toplam borcu 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olarak açıklandı. 

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