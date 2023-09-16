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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, ailevi nedenlerden dolayı ülkesine giden golcü ismi Vincent Aboubakar'ın Trabzonspor derbisinde sahasında olacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

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'ın golcü ismi Vincent Aboubakar dün gece İstanbul'a geldi. 

Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden Aboubakar'ın İstanbul'a kısa sürede dönüp dönemeyeceği ve maçında yer alıp alamayacağı merak ediliyordu.

ANTRENMANA KATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada Kamerunlu oyuncunun İstanbul’a geldiği ve Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldığı bildirildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzon deplasmanı kafilesine Kamerunlu golcüyü alması bekleniyor. 

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