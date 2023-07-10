NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ın Dusan Tadic planı

Yeni sezon için kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş Dusan Tadic'i radarına aldı. Siyah-beyazlılar Sırp oyuncuya 3 yıllık bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın Dusan Tadic planı

, ile ayrılma aşamasında olan Sırp futbolcu Dusan Tadic'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Tadic'in Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK

Beşiktaş, Tadic'in Ajax ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor ve bu durum gerçekleşirse Tadic'e opsiyonlu 3 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Ancak Ajax bonservis bedeli talep ederse görüşmeler duracak.

Son 5 sezonu Ajax'ta geçiren ve takım kaptanlığını yapan Tadic, 241 maçta 105 gol atarak ve 112 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.

Geçen sezon ise 47 maçta 13 gol ve 21 asist ile takıma katkı sağladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...