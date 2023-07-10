Beşiktaş'ın Dusan Tadic planı

Beşiktaş, Ajax ile ayrılma aşamasında olan Sırp futbolcu Dusan Tadic'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Siyah beyazlılar, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Tadic'in Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK



Beşiktaş, Tadic'in Ajax ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor ve bu durum gerçekleşirse Tadic'e opsiyonlu 3 yıllık sözleşme teklif edilecek.



Ancak Ajax bonservis bedeli talep ederse görüşmeler duracak.



Son 5 sezonu Ajax'ta geçiren ve takım kaptanlığını yapan Tadic, 241 maçta 105 gol atarak ve 112 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.

Geçen sezon ise 47 maçta 13 gol ve 21 asist ile takıma katkı sağladı.

