Beşiktaş'ın Francisco Montero planı değişti: Şenol Güneş kalmasına sıcak bakıyor

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'nun geleceğiyle ilgili planlar değişti.

Başlangıçta bonservisiyle birlikte satılması veya kiralık olarak gönderilmesi düşünülen Montero'nun kadroda kalma ihtimali ciddi şekilde arttığı kaydedildi.

MONTERO'YA FORMA ŞANSI DOĞDU



Milliyet'in haberine göre, Romain Saiss'in kulüpten ayrılması ve Emrecan Uzunhan'ın trafik kazasına uğraması nedeniyle Montero'ya forma şansı doğduğu kaydedildi.



Sol stoper mevkisinde görev yapan 24 yaşındaki futbolcunun takımda kalma şansının oldukça yükseldiği ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ, KALMASINA SICAK BAKIYOR



Siyah-beyazlı takımda Saiss'in ayrılışı ve Emrecan'ın sakatlığı sonucunda sol stoperde Omar Colley ve Montero dışında başka bir oyuncu kalmamasının ardından Teknik direktör Şenol Güneş'in ve yönetimle birlikte bu durumu değerlendirdiği ve Montero'nun kadroda tutulması fikrine olumlu yaklaşmaya başladı.



Sağ stoper pozisyonunda ise Daniel Amartey'in yanı sıra Necip ve Tayyip Talha bulunuyor.



Ancak Tayyip Talha'nın çapraz bağ ameliyatı geçirdiği ve 3-4 ay daha sahalardan uzak kalması beklendiği için, Beşiktaş eğer mali şartları oluşturabilirse sağ stopere takviye yapmayı düşünüyor.

Aksi takdirde orta saha oyuncusu olan ve savunmada da görev yapabilen Jean Onana bu bölgede kullanılacağı kaydedildi.



Öte yandan Beşiktaş, KF Tirana ile oynayacağı Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.