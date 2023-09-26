NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. 2 isim sakatlıkları nedeniyle 3 isim de statü gereği kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'ın Adana Demirspor kamp kadrosu açıklandı. 

Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Gedson Fernandes, sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosunda yok. 

Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler de statü gereği erteleme maçında forma giyemiyorlar.

Yılmaz Vural: Türk antrenör olarak utanıyorum

Yılmaz Vural: Türk antrenör olarak utanıyorum

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...