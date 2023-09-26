Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Gedson Fernandes, sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosunda yok.
Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler de statü gereği erteleme maçında forma giyemiyorlar.
Yukatel Adana Demirspor maçı kamp kadromuz. 🦅#ADSvBJK— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2023
ℹ Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar. pic.twitter.com/XIOuOvdMkW
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