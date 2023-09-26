Yılmaz Vural: Türk antrenör olarak utanıyorum

Teknik direktör Yılmaz Vural, Vincenzo Montella'nın Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Sözcü'ye konuşan Vural, "Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF’ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum.” dedi.

"BU KONUDA İÇİM ACIYOR"



Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi halinde çok tartışılacağını belirten Vural, “Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. ‘Getiririm yabancı biter’ diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim.” ifadelerini kullandı.