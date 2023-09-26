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Yılmaz Vural: Türk antrenör olarak utanıyorum

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Vincenzo Montella'nın A Milli Takım hocası olması hakkında yaptığı açıklamada, "Vincenzo Montella açıklandıktan sonra bir Türk antrenör olarak utanıyorum. Türkiye'de binden fazla teknik direktör var. Bir tanesi de Milli Takımı çalıştırmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural: Türk antrenör olarak utanıyorum

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Teknik direktör , Vincenzo Montella'nın Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'ye konuşan Vural, "Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF’ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum.” dedi.

"BU KONUDA İÇİM ACIYOR"

Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi halinde çok tartışılacağını belirten Vural, “Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. ‘Getiririm yabancı biter’ diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim.” ifadelerini kullandı.

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