Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden aday olmayacak

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi dönemi kapanıyor.



3 Aralık’ta yapılacak olağanüstü genel kurulda Çebi aday olmayacak.



Kararını yönetim kurulu üyeleri ile paylaşan Çebi, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.



2019 ekim ayında Fikret Orman’ın istifası sonrası olağanüstü seçimle göreve gelen Çebi, 4 yıl süre ile başkanlık koltuğunda oturdu.



Aday olmaya hazırlanan Hasan Arat ve Emre Kocadağ, çalışmalarına başladı. Eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı ise kararını henüz vermedi.



Arat, sosyal medya hesabından aday olacağını duyurmuştu.



Mevcut yönetimde asbaşkan görevindeki Kocadağ ise Çebi’nin aday olmama kararı sonrası şeçim öncesi temaslarına başladı.

20 BİN ÜYE OY VERECEK



Beşiktaş Kulübü’nde olağanüstü genel kurul 3 Aralık’ta yapılacak. Adaylık için 250 genel kurul üyesinin imzası gerekiyor.



Seçimde yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı kongre üyesi oy verme hakkına sahip.