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Beşiktaş'ta Ankaragücü mesaisi başladı

Beşiktaş Türkiye kupası yarı finalinde Ankaragücü ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Ankaragücü mesaisi başladı

, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.

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