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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti

Beşiktaş'ta kötü sonuçların ardından Burak Yılmaz istifa etti.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti

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'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından istifa kararı aldı. 

İstifası kabul edilen Yılmaz'la yollar ayrıldı. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.

Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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