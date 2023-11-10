Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihin en kötü serisi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında, evinde Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş Avrupa'ya veda etti.



Avrupa kupalarının grup aşamalarında evinde oynadığı son 5 maçı kaybeden siyah-beyazlılar, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.



Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Norveç ekibi, bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş'a ilk yarıda (10) en fazla şut çeken ve 1.60 ile en fazla gol beklentisine giren takım oldu.



İlk yarıda 0.23 gol beklentisiyle oynayan Beşiktaş, ikinci devrede 13 şut çekti ama 1 gol çıkartabildi.

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