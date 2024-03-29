Beşiktaş'ta forvet ve orta saha transferinde Bundesliga rüzgarı

Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin çalışmaları sürüyor.

PATRIC SCHICK LİSTEDE

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların gelecek sezon kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar'ın yerine Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki forveti Patrick Schick'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Bu sezon Alman ekibinde 20 maçta forma giyen Çek futbolcu, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Leverkusen ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Schick'in bonservisiyle ya da opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı.

SALİH ÖZCAN DA LİSTEDE

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Salih Uçan ile henüz kontrat imzalamayan ve yeni teklif yapmayan Beşiktaş yönetiminin alternatif olarak Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı gündemine aldığı kaydedildi.

Sarı-siyahlı formayla 26 maça çıkan milli futbolcu bu mücadelelerde gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmayı düşündüğü belirtildi.