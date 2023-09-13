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Beşiktaş'ta Necip, Mert ve Gedson'un ardından sırada Cenk ile Salih var

Yaz transfer döneminin bitmesine iki gün kala, fırsat transferi haricinde yeni bir takviye yapmayacak olan Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi. Necip, Mert, Gedson'un ardından Cenk ve Salih'le de sözleşme yenilemeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta Necip, Mert ve Gedson'un ardından sırada Cenk ile Salih var

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Daha önce Necip Uysal’la 2 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mert Günok'la masaya oturup, tecrübeli eldivenin sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar yenilemişti.

Peşinden de Gedson Fernandes'in sözleşmesini, ücretinde ciddi bir iyileştirme yaparak 2 yıl daha uzatmıştı. 

YÖNETİMİN ÖNERDİĞİYLE FUTBOLCULARIN İSTEDİĞİ RAKAMLAR ARASINDA FARK VAR

Gedson ve Mert Günok'un ücretinde iyileştirmeler yapılarak uzatılan kontratların ardından tüm dikkatler ve Salih Uçan'ın üzerinde yoğunlaştı.

Her iki milli oyuncuyla yeniden anlaşma yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi önerdiği rakamla futbolcuların istediği rakamlar arasında ciddi fark olması üzerine ilk etapta anlaşma sağlayamadı.

Türk oldukları için TL bazlı yapılan görüşmelerde, Salih ve Cenk'e en son 30 milyon TL civarında ücret öneren yönetim, her iki oyuncu tarafından da şu an için reddedilmiş durumda.

Kulislerden edinilen bilgilere göre Salih 40 milyon, Cenk de 45 milyon TL gibi rakamlar üzerinden yeni kontrat istiyor.

Siyah-beyazlı kurmaylar, Cenk ve Salih'le orta yolun bulunacağını ve mutlaka anlaşma sağlanacağını düşünürken, milli futbolcuların önümüzdeki süreçte nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Çünkü her iki futbolcunun da ocak ayı itibariyle istedikleri takımla görüşme hakkı doğuyor.

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