Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkan adayı olmaya hazırlanıyor

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Serdal Adalı, olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olacak.
Serdal Adalı, teknik direktörlük koltuğu için görüşeceği ismi de açıkladı.
Serdal Adalı adaylık için; "Beşiktaş başkanlık seçiminde aday oluyorum. Resmi açıklamamı gelecek hafta yapacağım." dedi.
Teknik direktörünü belirleyen Adalı; "Teknik direktör konusunda görüşeceğim ilk isim Sergen Yalçın olacak. Kendisi şu an için en uygun isim." açıklamasında bulundu.
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