Beşiktaş'ta stoper transferinde yeni hedef Isak Hien

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ve Daniel Amartey'in sakatlığının ardından stoper bölgesine takviye yapmak istiyor.



Siyah-beyazlı ekibin son olarak Verona'da forma giyen Isak Hien'i transfer gündemine aldığı bildirildi.



Teknik Direktör Şenol Güneş'in de stoper transferine ihtiyaç olduğunu belirtmesinin ardından yönetim transfer girişimlerine hız kazandırdı.



Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, Verona'da forma giyen Isak Hien için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Siyah-beyazlıların İtalyan ekibin 8 milyon euroluk bonservis beklentisini düşürmeye çalıştığı kaydedildi.



24 yaşındaki İsveçli oyuncu, Hellas Verona ile 35 resmi maça çıktı.



Öte yandan bu sezon Verona formasıyla Serie A'da 2 maçta forma giyen Hien, son oynan Roma mücadelesinin 84. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan çıkmıştı.