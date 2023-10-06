Şenol Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş'ta takım Burak Yılmaz'a emanet edildi.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak İstanbulspor maçında takımın başında Yılmaz'ın olması bekleniyor.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz’ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı." denildi.