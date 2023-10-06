NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta takım Burak Yılmaz'a emanet

Şenol Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş'ta takım Burak Yılmaz'a emanet edildi.

Beşiktaş'ta takım Burak Yılmaz'a emanet

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Şenol Güneş'in istifasının ardından 'ta takım 'a emanet edildi.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak İstanbulspor maçında takımın başında Yılmaz'ın olması bekleniyor. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz’ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı." denildi. 

Beşiktaş'ta takım Burak Yılmaz'a emanet - 1
Şenol Güneş'ten istifa kararı: Beşiktaş seçime gidiyor

Şenol Güneş'ten istifa kararı: Beşiktaş seçime gidiyor

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...