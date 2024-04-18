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Beşiktaş'ta Tayyip Talha ilk 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu sakatlıkla kapatan ve bu sezon ise son olarak Pendikspor deplasmanında forma giyen Tayyip Talha Sanuç'un ligde oynanacak Ankaragücü maçıyla birlikte ilk 11'e döneceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha ilk 11'e dönüyor

'ta geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 9 aylık bir aranın ardından sahalara dönen Tayyip Talha Sanuç, 4 maçta görev almıştı.

Fernando Santos döneminde Pendikspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından pek forma şansı bulamamıştı.

Sabah'ın haberine göre, göreve getirilen Serdar Topraktepe'yle birlikte Tayyip Talha Sanuç'un ilk 11'e dönmesi ve Ankaragücü mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Ayrıca Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın da Tayyip Talha ile bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuya güven aşıladığı kaydedildi.

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