Beşiktaş'ta Tayyip Talha ilk 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 9 aylık bir aranın ardından sahalara dönen Tayyip Talha Sanuç, 4 maçta görev almıştı.

Fernando Santos döneminde Pendikspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından pek forma şansı bulamamıştı.

Sabah'ın haberine göre, göreve getirilen Serdar Topraktepe'yle birlikte Tayyip Talha Sanuç'un ilk 11'e dönmesi ve Ankaragücü mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Ayrıca Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın da Tayyip Talha ile bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuya güven aşıladığı kaydedildi.