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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe iki yerli aday

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un görevine son verilmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışları başladı. Siyah-beyazlı yönetimin yaptığı toplantıda Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimlerinin öne çıktığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe iki yerli aday

'ta Samsunspor maçının berabere bitmesiyle birlikte üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmişti.

Siyah-beyazlılar sezonu 19 yaş altı antrenörü Serdar Topraktepe ile tamamlama kararı alırken, gelecek sezon hangi teknik direktörün göreve getirileceği ise merak konusu oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin yaptığı toplantıda öne çıkan iki ismin Şenol Güneş ve Sergen Yalçın olduğu öne sürüldü.

ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile kısa sürede yapılacak görüşmelerden bir sonuç alınamazsa rotanın yeniden Şenol Güneş'e döneceği aktarıldı.

Şu anda boşta olan 71 yaşındaki deneyimli teknik adam Ekim 2023'te siyah-beyazlılara veda etmişti.

Beşiktaşlı idarecilerin önceliğinin gelecek sezon takımı bu iki teknik direktörden birine emanet etmek olduğu ifade edildi.

Ekim 2022'de göreve gelen ve sezon başında takımdan ayrılan Şenol Güneş Beşiktaş'ta 41 resmi maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı maç başına 2.22 puan ortalaması yakalamıştı.  

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