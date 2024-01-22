Beşiktaş'ta transfer alarmı: Gözler Fernando Santos'ta

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta ara transfer için alarm verildi.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın bugün Fernando Santos ile yapacağı toplantının ardından transferde izlenecek rotayı belirleyeceği öne sürüldü.

Newcastle United'dan Lascelles'in yanı sıra PSG ve Chelsea'den bazı stoperleri transfer listesine alan yöneticiler, teknik direktör Santos'un toplantıda yapacağı tercihe göre hareket edecek.

PSG ve Chelsea'de forma şansı bulamayan stoper adaylarının isimlerinin Santos'a bildirildiği ve son kararını bugün vereceği kaydedildi.

HASAN ARAT DEVREYE GİRECEK

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde PSG ve Chelsea yöneticileriyle yakınlığıyla bilinen başkan Hasan Arat'ın Santos'un onay vermesiyle birlikte transferlerde devreye gireceği de iddia edildi.