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Beşiktaş'ta transfer alarmı: Gözler Fernando Santos'ta

Beşiktaş'ta Pendikspor mağlubiyeti sonrası ara transfer döneminde takviye için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlılarda stoper takviyesinin öncelikli olduğu belirtilirken, teknik direktör Fernando Santos'a PSG ve Chelsea'den de oyuncuların bulunduğu bir transfer listesi verileceği ve hocanın kararına göre hareket edileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta transfer alarmı: Gözler Fernando Santos'ta

Trendyol 'in 21. haftasında Pendikspor'a 4-0 mağlup olan 'ta ara transfer için alarm verildi.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın bugün Fernando Santos ile yapacağı toplantının ardından transferde izlenecek rotayı belirleyeceği öne sürüldü.

Newcastle United'dan Lascelles'in yanı sıra PSG ve Chelsea'den bazı stoperleri transfer listesine alan yöneticiler, teknik direktör Santos'un toplantıda yapacağı tercihe göre hareket edecek.

PSG ve Chelsea'de forma şansı bulamayan stoper adaylarının isimlerinin Santos'a bildirildiği ve son kararını bugün vereceği kaydedildi.

HASAN ARAT DEVREYE GİRECEK

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde PSG ve Chelsea yöneticileriyle yakınlığıyla bilinen başkan Hasan Arat'ın Santos'un onay vermesiyle birlikte transferlerde devreye gireceği de iddia edildi.

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