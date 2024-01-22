Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş sözleri: "Ailem de orada mutluydu"

Beşiktaş'ın emektar futbolcularından Ricardo Quaresma Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Son olarak siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinden önce Tüpraş Stadyumu'nda plaket takdim edilen Quaresma'nın jübilesini Beşiktaş'ta yapacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

"AİLEM DE BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYDU"

Record'a konuşan Quaresma, "Her zaman kariyerimi sahada bitirmek istediğimi söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Öte yandan haberde Quaresma'nın eski milli takım antrenörü Fernando Santos ile yeniden bir araya gelebileceği belirtildi.

KARİYERİNDE EN FAZLA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Beşiktaş'ta 227 maça çıkan Ricardo Quaresma, bu karşılaşmalarda 38 gol atıp 77 asist kaydetti.

Öte yandan Portekizli yıldız kariyerinde en çok siyah-beyazlı formayla mücadele etti.