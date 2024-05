Beşiktaş'tan Di Maria açıklaması

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Mücadelenin ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine taraftarlara teşekkür ederek başlayan Feyyaz Uçar, "Maç öncesi yaptığımız çağırıyı ciddiye aldılar. Beşiktaşlı'nın kötü gün taraftarı olduğunu gösterdiler. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Önce taraftara sonra emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"KENDİSİNDEN MEMNUNUZ"



Ernest Muci'nin performansını değerlendiren Uçar, "Kolay değil. Devre arası yapılan bir transfer. Adaptasyonu uzun sürmedi. Bugün solda başladı, ortada devam etti. Yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O açıdan kendisinden memnunuz." dedi.



"HOCAMIZ BELLİ DEĞİL"



Henüz yeni teknik direktörün belli olmadığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Kupa bizim için çok önemli. Görüşmeler mutlaka olacak. Bugünkü maç çok önemliydi. Bu maçtan sonra gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız. Birçok isim var, hocamız da belli değil. Başkanın çabaları devam ediyor. 23'üne kadar hoca konusunda bir açıklama yapmamamız tebliğ edildi. Buna uymaya çalışacağız. Futbolcu transferiyle ilgili çalışmalar devam edecek." şeklinde konuştu.



"Dİ MARİA, SAMET AYBABA'NIN HAZIRLADIĞI LİSTEDE YOK"



İsmi Beşiktaş ile anılan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria hakkında da konuşan Uçar, "Di Maria, Samet Aybaba’nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular." sözlerini sarf etti.



"ÜLKEDEKİ HER STAT BİZİM İÇİN UYGUNDUR"



Türkiye Kupası finalini ülkedeki her stadyumda oynayabileceklerini aktaran Uçar, "Vatanımızın her şehrinde oynarız, şeref duyarız. Ülkedeki her stat bizim için uygundur. Hangi statta olursa olsun elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.