Beşiktaş'tan stadyum için sponsorluk anlaşması

Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen stat isim sponsorluğu konusunda sona gelindi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin en geç 1 hafta içerisinde açıklayacağı sponsorluk için anlaştığı bir şirket bulunuyor.



Taraflar arasında yıllığı 7.5 milyon euro (Yaklaşık 220 milyon TL) net ücretten anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşme süresi ve şartlarının tamamlanmasıyla işin resmiyete döküleceği öğrenildi.



Ayrıca siyah-beyazlı yönetimin Fan Token işine de adım atacağı ve burada yaptığı görüşmelerde ilk etapta 500 milyon liralık bir anlaşmaya doğru ilerlediği belirtildi.

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