NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'tan stadyum için sponsorluk anlaşması

Beşiktaş, stat isim sponsorluğu için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı yönetim yıllık 7.5 milyon euroluk anlaşmayı açıklamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan stadyum için sponsorluk anlaşması

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'ta uzun süredir beklenen stat isim sponsorluğu konusunda sona gelindi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin en geç 1 hafta içerisinde açıklayacağı sponsorluk için anlaştığı bir şirket bulunuyor.

Taraflar arasında yıllığı 7.5 milyon euro (Yaklaşık 220 milyon TL) net ücretten anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşme süresi ve şartlarının tamamlanmasıyla işin resmiyete döküleceği öğrenildi.

Ayrıca siyah-beyazlı yönetimin Fan Token işine de adım atacağı ve burada yaptığı görüşmelerde ilk etapta 500 milyon liralık bir anlaşmaya doğru ilerlediği belirtildi.

Erling Haaland'dan milli takımda 26 maçta 25 gol

Erling Haaland'dan milli takımda 26 maçta 25 gol

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...