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Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti

Beşiktaş, Süper Kupa maçının kendi stadyumlarında oynanması için davette bulundu. "Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz." denildi.

Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti

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Süper Kupa'nın iptal kararının ardından Beşiktaş, Süper Kupa maçının kendi stadyumlarında oynanması davetinde bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın yanı sıra MKE Ankaragücü, Samsunspor ve Antalyaspor'dan da davet geldi.

MKE Ankaragücü'nün paylaşımında ise şu ifadeler kullanıldı: "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir."

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’ya davet ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor'dan yapılan paylaşımda, "Işıkları Açtık, Bayrakları astık Samsun'a bekliyoruz" denildi.

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