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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar paylaşımı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Vincent Aboubakar için siyah-beyazlı kulüpten bir paylaşım geldi. 32 yaşına adım atan Kamerunlu golcünün doğum günü kutlandı.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar paylaşımı
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, Trendyol 'de alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Vincent Aboubakar için bir paylaşımda bulundu.

Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası için turnuvaya giden Aboubakar, 32 yaşına bastı.

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kamerunlu golcünün doğum gününü kutladı.

KADRO DIŞI BIRAKILANLAR ARASINDA KALAN TEK FUTBOLCU

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculardan Rosier Nice'e, Jean Onana Marsilya'ya, Eric Bailly ise Villarreal'e transfer oldu. 

Rachid Ghezzal affedilrek takıma dönerken, kadro dışı bırakılan futbolculardan yalnızca Vincent Aboubakar kaldı.

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