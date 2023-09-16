Süper Lig kulüpleri toplamda 276 transfer yaptı: Kim, hangi futbolcuyu aldı?

6 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren 1. transfer ve tescil döneminde 20 kulüp, toplamda 276 futbolcuyla sözleşme imzaladı.



Kulüpler, yurt içinden 85, yurt dışından ise 191 olmak üzere toplamda 276 futbolcuyu kadrolarına kattı.

EN FAZLA TRANSFERİ PENDİKSPOR YAPTI



Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren Pendikspor oldu.



Ligin yeni temsilcisi Pendikspor da aldığı 21 futbolcuyla kadrosunu sil baştan kurdu. İstanbul temsilcisini 20 transferle Atakaş Hatayspor takip etti.



En az transferi ise 7 oyuncuyla tahtasını son gün açan Mondihome Kayserispor yaptı.