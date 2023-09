Süper Lig kulüpleri toplamda 276 transfer yaptı: Kim, hangi futbolcuyu aldı?

TRANSFERLER



Trendyol Süper Lig'de 1. transfer ve tescil döneminde takımların gelen futbolcu listesi şöyle:



Galatasaray: Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Tete, Kaan Ayhan, Siraçhan Nas, Eyüp Aydın.



Fenerbahçe: Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Fred, Cengiz Ünder, Omar Fayed, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique.



Beşiktaş: Emrecan Bulut, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Eric Bailly, Gökhan İnler, Arthur Masuaku.



Trabzonspor: Nicolas Pepe, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic, Filip Benkovic, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis, Paul Onuachu, Rayyan Baniya, Berat Özdemir, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürpüz, Onuralp Çevikkan, Ognjen Bakic, Umut Güneş.



RAMS Başakşehir: Krzysztof Piatek, Dimitrios Pelkas, Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Mehdi Abeid, Onur Ergün, Emmanuel Dennis, Leo Dubois.



VavaCars Fatih Karagümrük: Serdar Dursun, Stefano Sturaro, Davide Biraschi, Marcuh Rohden, Matias Dituro, Frederic Veseli, Furkan Beklevic, Ryan Mendes, Flavio Paoletti, Nazım Sangare, Kerem Atakan Kesgin, Emre Bilgin, Kevin Lasagna, Federico Ceccherini, Güven Yalçın, Can Keleş, Valentin Eysseric.



Kasımpaşa: Kenneth Omeruo, Iron Gomis, Duhan Aksu, Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Ali Emre Yanar, Nuno Da Costa, Driess Saddiki, Julien Ngoy, Samuel Bastien.



İstanbulspor: Jackson, Alassane Ndao, Apostolos Diamantis, Simon Deli, Modestas Vorobjovas, Mendy Mamadou, David Sambissa, Demeaco Duhaney, Giannelli Imbula, Djakaridja Junior Traore, Özcan Şahan, İzzet Topatar, Racine Coly



Pendikspor: Fredrik Midtsjö, Serkan Asan, Endri Çekici, Oscar Romero, Sequeira, Abdoulay Diaby, Khadim Rassoul, Alpaslan Öztürk, Josip Vukovic, Erdem Canpolat, Welinton, Emre Taşdemir, Mehmet Kaan Türkmen, Emeka Eze, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı, Arnaud Lusamba, Furkan Mehmet Doğan, Muhammed Enes Erdem. Ahmed Hassan.



Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Onur Arı, İbrahim Demir, Giorgi Aburjania, Carlos Strandberg, Armin Hodzic, Dete-Bashiru, Nikola Maksimovic, Visar Bekaj, Joelson Fernandes, Guy-Marcelin Kilama, Ömer Faruk Beyaz, Didier Lamkel Ze, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Massanga Matondo, Rigoberto Rivas, Faouzi Ghoulam, Renat Dadashov.



Corendon Alanyaspor: Anderson Silva, Fidan Aliti, Nicolas Janvier, Florent Hadergjonaj, Ertuğrul Taşkıran, Eduardo Bauermann, Emin Sarıgül, Carlos Eduardo, Richard Coelho, Emirhan Çavuş, Onur Demir, Joao Novais, Loide Augusto, Eren Altıntaş, Nuno Lima, Pione Sisto, Sergio Cordova.



Yukatel Adana Demirspor: Andreaw Gravillon, Dorukhan Toköz, Mbaye Niang, Nani, Tayfun Aydoğan, Cherif Ndiaye, Yusuf Barasi, Jonav Manev, Amir Feratovic, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Mario Balotelli, Edouard Michut, Florent Shehu.



EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Parmak, Emrah Başsan, Erhan Erentürk, Achilleas Poungouras, Gerson Rodrigues, Roman Kvet, Modou Barrow, Rey Manaj, Burak Kapacak, Fode Koita.



TÜMOSAN Konyaspor: Yunus Mallı, Paul Bernardoni, Marlos Moreno, Alexandru Cicaldau, Steven Nzonzi, Louka Prip, Morgan Schneiderlin, Nelson Oliveira, Emrehan Gedikli, Gökhan Töre.



Yılport Samsunspor: Taylan Antalyalı, Okan Kocuk, Emre Kılınç, Landry Dimata, Rick Van Drongelen, Nanu, Marius, Kingsley Schindler, Lubobir Satka, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Marc Bola, Ercan Kara, Flavien Tait, Muhammed Gümüşkaya, Mickael Tırpan.



Mondihome Kayserispor: Julien Jeanvier, Onurcan Piri, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Stephane Bahoken, Aylton Boa Morte.



MKE Ankaragücü: Olimpiu Morutan, Renaldo Cephas, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues, Riad Bajic, Hayrullah Bilazer, Alper Uludağ, Rafal Gikiewicz, Mateh Hanousek, Cem Türkmen, Enes Tepecik, Mert Çetin.



Çaykur Rizespor: Oumar Diouf, Mame Mor Faye, Oscar Pinchi, Kuhusniddin Alikulov, Dal Varesanovic, Atilla Mocsi, Altın Zeqiri, Gustavo Sauer, Martin Minchev, Casper Höjer, Adolfo Gaich, Jonjo Shelvey, Janne Pekka Laine, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Muhammet Taha Şahin, Hüseyincan Kırıkçı.



Gaziantep FK: İlker Karakaş, Brayan Riascos, Max Gradel, Janio Bikel, Ogün Özçiçek, Salem M'Bakata, Naoufel Khacef, Batuhan Şen, Albian Ajeti, Junior Morais, Florin Nita, Denis Dragus, Oğulcan Çağlayan, Nicolas N'Koulou.



Bitexen Antalyaspor: Adam Buksa, Zymer Bytyqi, Gerrit Holtmann, Britt Assombalonga, Erdoğan Yeşilyurt, Dario Saric, Sander van de Streek, Jakub Kaluzinski, Naldo, Ramzi Safuri, Ali Jasim, Sagiv Jehezkel.

