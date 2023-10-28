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Beşiktaş'tan Masuaku ve Omar Colley açıklaması

Beşiktaş, Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Masuaku ve Omar Colley açıklaması

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, Arthur Masuaku'nun ve Omar Colley'in sakatlandığını açıkladı.

Beşiktaş, savunma oyuncuları Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama; Omar Colley’in MR görüntülemesinde ise efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edildiğini açıkladı.

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