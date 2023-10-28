Beşiktaş'tan Masuaku ve Omar Colley açıklaması

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ve Omar Colley'in sakatlandığını açıkladı.

Beşiktaş, savunma oyuncuları Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama; Omar Colley’in MR görüntülemesinde ise efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edildiğini açıkladı.

