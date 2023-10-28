Beşiktaş'tan Masuaku ve Omar Colley açıklaması

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ve Omar Colley'in sakatlandığını açıkladı.
Beşiktaş, savunma oyuncuları Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama; Omar Colley’in MR görüntülemesinde ise efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edildiğini açıkladı.
Arthur Masuaku ile Omar Colley’in Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2023
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