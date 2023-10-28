Fenerbahçe'de hedef Bayern Münih'in rekoru

18'de 18'lik galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, geçen dönem ligde Gaziantep FK (3-0 hükmen) ile kupa finalinde Başakşehir'den (2-0) aldığı galibiyetle serisini 20 karşılaşmaya yükseltti.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İsmail Kartal'ın öğrencilerinin yakaladığı grafik, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rekorları akıllara getirdi.



Fenerbahçe art arda 20 galibiyetle üst düzey 5 lig ve Süper Lig içinde Avrupa'nın en iyi 4'üncü galibiyet serisine imza attı.

ZİRVEDEKİ TAKIMLAR



Fenerbahçe'nin önünde Alman devi Bayern Münih, 2019-20/2020-21'de 23 maçlık performansıyla zirveyi domine etti.



Real Madrid, 2014-15 sezonunda 22, Manchester City de 21 karşılaşmadan üst üste galibiyet çıkartmıştı.