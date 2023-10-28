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Fenerbahçe'de hedef Bayern Münih'in rekoru

Kazandığı maçlarla spor dünyasının dikkatini çeken Fenerbahçe, üst üste 23 galibiyet rekorunu elinde bulunduran Bayern Münih'in rekorunu kırmak istiyor.

Fenerbahçe'de hedef Bayern Münih'in rekoru

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18'de 18'lik galibiyet serisi yakalayan , geçen dönem ligde Gaziantep FK (3-0 hükmen) ile kupa finalinde Başakşehir'den (2-0) aldığı galibiyetle serisini 20 karşılaşmaya yükseltti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İsmail Kartal'ın öğrencilerinin yakaladığı grafik, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rekorları akıllara getirdi.

Fenerbahçe art arda 20 galibiyetle üst düzey 5 lig ve Süper Lig içinde Avrupa'nın en iyi 4'üncü galibiyet serisine imza attı.

ZİRVEDEKİ TAKIMLAR

Fenerbahçe'nin önünde Alman devi Bayern Münih, 2019-20/2020-21'de 23 maçlık performansıyla zirveyi domine etti.

Real Madrid, 2014-15 sezonunda 22, Manchester City de 21 karşılaşmadan üst üste galibiyet çıkartmıştı.

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