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Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir seremoniye çıktı

Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat futbolcularla seremoniye çıktı.

Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir seremoniye çıktı

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında ile TÜMOSAN Konyaspor, Papara Park’ta karşılaştı.

Karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.

Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat da maç öncesi Trabzonspor’lu futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

Maç öncesi futbolcularla buluşan Bolat ve ailesi mücadeleyi tribünden takip etti.

Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir seremoniye çıktı - 1

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