Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir seremoniye çıktı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Papara Park’ta karşılaştı.



Karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.



Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat da maç öncesi Trabzonspor’lu futbolcularla birlikte sahaya çıktı.



Maç öncesi futbolcularla buluşan Bolat ve ailesi mücadeleyi tribünden takip etti.

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