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Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor: Muhtemel 11'ler

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mücadeleye Mersin Stadyumu ev sahipliği yapacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor: Muhtemel 11'ler

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'da hedef ligde üst üste 11. galibiyet.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, haftaya 31 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

Galatasaray'da eksik yok.

Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin bir kez daha iğneyle sahada olması bekleniyor.

Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Fernandes ve sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi yok.

Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Massanga, Aabid, Görkem, Rivas, Lamkel Ze, Dadashov

Galatasaray: Muslera, Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kaan, Ziyech-Kerem A.-Zaha, Icardi

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