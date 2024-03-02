Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı.



Karşılaşmada ev sahibi ekip teknik direktörü İsmet Taşdemir'in itirazlarından sonra kırmızı kart görmesiyle gerginlik çıktı.

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI, DEMİROK HASTANEYE KALDIRILDI



Tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler Arda Turan ve Uğur Demirok'a isabet etti. Demirok ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Maçta oyun durdu ve Turan, tribünlerle gergin anlar yaşadı.

İKİ BAŞKAN SAHAYA İNDİ



Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumsporlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.



Karşılaşmanın ikinci yarısı 1-0 Eyüp üstünlüğüyle devam ediyor.