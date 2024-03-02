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Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde

Bodrumspor-Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı. Tribünden atılan maddeler Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet etti. Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan FK-Eyüpspor maçında  ortalık karıştı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip teknik direktörü İsmet Taşdemir'in itirazlarından sonra kırmızı kart görmesiyle gerginlik çıktı.

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI, DEMİROK HASTANEYE KALDIRILDI

Tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler Arda Turan ve Uğur Demirok'a isabet etti. Demirok ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maçta oyun durdu ve Turan, tribünlerle gergin anlar yaşadı.

İKİ BAŞKAN SAHAYA İNDİ

Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumsporlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı 1-0 Eyüp üstünlüğüyle devam ediyor.

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