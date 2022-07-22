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Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne 'çocuk işçi' soruşturması

Sao Paulo Çalışma Savcılığı, yasa dışı çocuk işçi çalıştırdığı iddiasıyla Santos kulübüne soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.07.2022 - 02:22

Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne 'çocuk işçi' soruşturması

'nın ünlü futbol kulübü Santos'a yasa dışı çocuk işçi çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo Çalışma Savcılığı açıklamasında, Santos kulübüne soruşturma başlatıldığını duyurarak akademideki tüm faaliyetlerin askıya almasını istedi.

Savcılık, Santos'a savunmasını sunması için 26 Temmuz'a kadar süre tanınmasını kararlaştırdı.

Santos kulübünden yapılan açıklamada ise çocukların ve gençlerin spor yoluyla eğitiminin ülke yasalarına uygun olduğu, mahkemeye belirtilen zamanda savunma gönderileceği kaydedildi.

Santos Akademisi, ünlü futbolcular, Pele ve Neymar gibi dünya yıldızlarını futbola kazandırmasıyla biliniyor.

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