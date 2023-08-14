Brighton, Mohammed Kudüs transferindan vazgeçti; West Ham United devrede

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 6. sırada bitiren Brighton, Ganalı kanat oyuncusu Mohammed Kudüs için Ajax ile önemli ölçüde anlaşmaya varmıştı.



Ancak Kudüs'ün anlaşmaya çıkış bedeli koydurmak istemesinin ardından Brighton'ın bu teklifi reddedip transferden vazgeçtiği belirtildi.



Öte yandan West Ham United'da ayrılığı gündemde olan Lucas Paqueta'nın takımdan gitmesi durumunda transferde ilk adayın Kudüs olduğu kaydedildi.



Fabrizio Romano'ya göre, Lucas Paqueta'nın Manchester City'e transfer olması durumunda, West Ham United'ın Mohammed Kudüs ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığı kaydedildi.



Ajax ile 85 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 24 gol atıp, 11 asistlik katkı sağladı.